Дружинин о возможном переносе Игр дружбы: «Нашей федерации об этом ничего не известно. Примем любое решение и будем готовиться к соревнованиям»

В федерации прыжков в воду заявили, что не знают о возможном переносе Игр дружбы.

По информации «Спорт-Экспресса», соревнования, которые должны пройти в Москве и Екатеринбурге, с высокой долей вероятности перенесут с 2024-го на 2025 год.

«Нашей федерации об этом ничего не известно. Если руководство страны и спортивные чиновники примут такое решение, то, я думаю, что будет объективная причина.

Нам всем очень важно, чтобы Игры дружбы были полноценными соревнованиями и на них приехали сильнейшие спортсмены. Мы примем абсолютно любое решение и будем готовиться к соревнованиям», – сказал президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин.

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