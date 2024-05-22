Климент Колесников: «Плаванию не хватает медийности. До недавнего времени я даже не думал о том, что информации о моем виде спорта мало»

Российский пловец Климент Колесников высказался о развитии личного бренда.

— Сейчас появляются спортсмены, которые активно продвигают личный бренд в соцсетях, пишут колонки в спортивных медиа, тем самым популяризируя свой вид. Кажется, что плаванию не хватает медийности. У вас нет желания двигаться в этом направлении?

— То, что плаванию не хватает медийности, это правда. Но до недавнего времени я даже не думал о том, что информации о моем виде спорта мало. На почве этого я завел телеграм-канал. Пишу туда по желанию, когда хочется чем-то поделиться. Если каждый так сделает, будет уже больше информации.

Нам всем надо с чего-то начинать. Для развития личного бренда у себя пока не вижу возможностей. Я действующий спортсмен, у меня не всегда есть на это время. Но могу просто делиться какой-то информацией, до которой не всегда можно добраться.

— В игровых видах появились медиалиги — футбольная, баскетбольная, хоккейная. У них очень большая аудитория. Они цепляют открытостью, эмоциями, особой близостью к зрителю. Популяризации плавания помогло бы создание медиалиги?

— Есть одна большая проблема: вода не среда человека. Обывателю будет гораздо сложнее что-то делать в воде, нежели на суше сыграть в баскетбол или футбол. Для плавания нужно гораздо больше координации и навыков.

Тут надо не медиалигу развивать. В плавании нужно делать мероприятия, максимально приближенные к шоу. Где нет соревновательного накала и минимум ответственности. Вроде Матча всех звезд. Можно подумать над форматом, — сказал .