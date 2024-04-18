Климент Колесников: «Ко всем соревнованиям одинаково отношусь, стараюсь максимально выложиться. Но, наверное, больший упор будет сделан на Игры дружбы»
Пловец Климент Колесников оценил возможность обновления своего рекорда мира.
Год назад спортсмен установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине (23,55).
«У меня никогда не было задачи обновлять рекорды мира, они сами приходили. Посмотрим, после чемпионата России у меня запланировано три старта, включая Игры дружбы в сентябре. Загадывать не будем.
Я ко всем соревнованиям одинаково отношусь, стараюсь максимально выложиться. В этом вопросе я доверяю тренеру, но, наверное, больший упор будет сделан на Игры дружбы», – сказал Колесников.