34 национальные сборные зарегистрировались для участия в Играх дружбы в России

Теги Алексей Морозов ТАСС Игры дружбы Водные виды

Участие в Играх дружбы подтвердили 34 национальные сборные.

Об этом заявил заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

«У нас будут Игры дружбы, 34 страны зарегистрировались в этом движении. Крупные соревнования с крупным призовым фондом.

Мы продвигаем тезис о том, что спорт вне политики. Часто у спортсменов бывает всего один шанс проявить себя на высоком уровне.

Спорт высших достижений – это локомотив всей нашей системы для массового спорта, науки и патриотического воспитания», – сказал Морозов.

Всемирные Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Предварительная программа Игр включает 27 видов спорта. 

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25 комментариев
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Огласите весь список, пожалуйста ))
+58
-4
+54
Огласите весь список пожалуйста. Чтобы так сказать осознать масштаб радости
+25
-7
+18
Ответ paha
Огласите весь список, пожалуйста ))
Талибан-2 человека
Белорусь-сборная
Беларусь ундер 25
Казахстан тем кому за 40
Кай Метов-1
Сборная гастарбайтеров из Средней Азии с Московской пропиской
Сборная РУДН
+25
-10
+15
как грится: или трусы наденьте, или крестик снимите)
- Мы продвигаем тезис о том, что спорт вне политики.
- Спорт высших достижений – это локомотив всей нашей системы для массового спорта, науки и патриотического воспитания», – сказал Морозов.
+13
-7
+6
с кем играть будем, спортмастер уже ликует?
+8
-4
+4
Ответ Гекдениз Кардениз
Талибан-2 человека Белорусь-сборная Беларусь ундер 25 Казахстан тем кому за 40 Кай Метов-1 Сборная гастарбайтеров из Средней Азии с Московской пропиской Сборная РУДН
Еще несколько боевиков ХАМАС
+5
-1
+4
"Спорт высших достижений – это локомотив всей нашей системы для массового спорта, науки и патриотического воспитания», – сказал Морозов" (с) Куда же нам без патриотического воспитания? Надо воспитываться, и лучше через спорт высших достижений.
+9
-6
+3
У русофобов печалька.
+9
-7
+2
Команды-участницы пока не оглашаются, будут интригу держать:)
+2
-1
+1
Что за страны, интересно?
+1
0
+1
Я прикинул, кто может войти в этот список:

1. Армения;
2. Афганистан;
3. Бангладеш;
4. Венесуэла;
5. Гана;
6. Западная Сахара (Сахарская Арабская Демократическая Республика);
7. Иран;
8. Йеменская Республика;
9. Казахстан;
10. КНДР;
11. Кыргызстан;
12. Мадагаскар;
13. Монголия;
14. Мьянма;
15. Нигерия;
16. Никарагуа;
17. Пакистан;
18. Палестина;
19. Приднестровская Молдавская Республика;
20. Республика Абхазия;
22. Республика Беларусь;
23. Республика Южная Осетия;
24. Сирийская Арабская Республика;
25. Сомали;
26. Таджикистан;
27. Турецкая Республика Северного Кипра;
28. Туркменистан;
29. Узбекистан;
30. Черногория;
31. Шри-Ланка;
32. ЮАР.

Потенциал участия есть ещё у Азербайджана, Индии, КНР (привезут списанных допингистов), Республики Кубы, Турции и может ещё какие-то африканские бантустаны да парочку стран из Латинской Америки.
+4
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+1
Ответ ivan-off
ты, видимо, считаешь, что патриотизм - это политика
патриотизм это фашизм - а фашизм это правый ультраконсерватизм - а правый консерватизм это политика
+1
0
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Ответ paha
Огласите весь список, пожалуйста ))
- Песчаный карьер 2 человека
- а на ликёро-водочный наряды есть?😄
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Ответ AERN
У русофобов печалька.
Состав увидишь и печалька будет у тебя, надеюсь, что талибы и хамастим прибудут
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Ответ Чёрный тюльпан
Я прикинул, кто может войти в этот список: 1. Армения; 2. Афганистан; 3. Бангладеш; 4. Венесуэла; 5. Гана; 6. Западная Сахара (Сахарская Арабская Демократическая Республика); 7. Иран; 8. Йеменская Республика; 9. Казахстан; 10. КНДР; 11. Кыргызстан; 12. Мадагаскар; 13. Монголия; 14. Мьянма; 15. Нигерия; 16. Никарагуа; 17. Пакистан; 18. Палестина; 19. Приднестровская Молдавская Республика; 20. Республика Абхазия; 22. Республика Беларусь; 23. Республика Южная Осетия; 24. Сирийская Арабская Республика; 25. Сомали; 26. Таджикистан; 27. Турецкая Республика Северного Кипра; 28. Туркменистан; 29. Узбекистан; 30. Черногория; 31. Шри-Ланка; 32. ЮАР. Потенциал участия есть ещё у Азербайджана, Индии, КНР (привезут списанных допингистов), Республики Кубы, Турции и может ещё какие-то африканские бантустаны да парочку стран из Латинской Америки.
Забыл упомянуть ещё ручных Орбана с Фицо, может они тоже кого-то подгонят из Венгрии и Словакии.
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