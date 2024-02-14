34 национальные сборные зарегистрировались для участия в Играх дружбы в России
Участие в Играх дружбы подтвердили 34 национальные сборные.
Об этом заявил заместитель министра спорта России Алексей Морозов.
«У нас будут Игры дружбы, 34 страны зарегистрировались в этом движении. Крупные соревнования с крупным призовым фондом.
Мы продвигаем тезис о том, что спорт вне политики. Часто у спортсменов бывает всего один шанс проявить себя на высоком уровне.
Спорт высших достижений – это локомотив всей нашей системы для массового спорта, науки и патриотического воспитания», – сказал Морозов.
Всемирные Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Предварительная программа Игр включает 27 видов спорта.
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- Мы продвигаем тезис о том, что спорт вне политики.
- Спорт высших достижений – это локомотив всей нашей системы для массового спорта, науки и патриотического воспитания», – сказал Морозов.
1. Армения;
2. Афганистан;
3. Бангладеш;
4. Венесуэла;
5. Гана;
6. Западная Сахара (Сахарская Арабская Демократическая Республика);
7. Иран;
8. Йеменская Республика;
9. Казахстан;
10. КНДР;
11. Кыргызстан;
12. Мадагаскар;
13. Монголия;
14. Мьянма;
15. Нигерия;
16. Никарагуа;
17. Пакистан;
18. Палестина;
19. Приднестровская Молдавская Республика;
20. Республика Абхазия;
22. Республика Беларусь;
23. Республика Южная Осетия;
24. Сирийская Арабская Республика;
25. Сомали;
26. Таджикистан;
27. Турецкая Республика Северного Кипра;
28. Туркменистан;
29. Узбекистан;
30. Черногория;
31. Шри-Ланка;
32. ЮАР.
Потенциал участия есть ещё у Азербайджана, Индии, КНР (привезут списанных допингистов), Республики Кубы, Турции и может ещё какие-то африканские бантустаны да парочку стран из Латинской Америки.
- а на ликёро-водочный наряды есть?😄