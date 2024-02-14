34 национальные сборные зарегистрировались для участия в Играх дружбы в России

Участие в Играх дружбы подтвердили 34 национальные сборные.

Об этом заявил заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

«У нас будут Игры дружбы, 34 страны зарегистрировались в этом движении. Крупные соревнования с крупным призовым фондом.

Мы продвигаем тезис о том, что спорт вне политики. Часто у спортсменов бывает всего один шанс проявить себя на высоком уровне.

Спорт высших достижений – это локомотив всей нашей системы для массового спорта, науки и патриотического воспитания», – сказал Морозов.

Всемирные Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Предварительная программа Игр включает 27 видов спорта.

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