Дмитрий Чернышенко: «Перспективы России в международном спортивном движении – прекрасные. В текущем году страна примет сразу несколько значимых соревнований»
Дмитрий Чернышенко назвал перспективы России в международном спорте прекрасными.
«Перспективы России в международном спортивном движении в ближайшие годы прекрасные. Только в текущем году наша страна примет сразу несколько значимых международных спортивных соревнований открытых форматов.
Это Игры будущего, Игры стран БРИКС, Всемирные игры дружбы, VIII Международные игры «Дети Азии» и другие масштабные мероприятия.
Более того, мы сегодня сами задаем спортивные тренды. Россия стала пионером фиджитал-движения – это совершенно новый и самостоятельный вид спорта, существующий отдельно от классического спорта и киберспорта.
Мы хотим дать спортсменам всех стран и народов возможность побеждать в честной борьбе без политического окраса – для этого и нужны такие состязания. Спорт должен всегда оставаться вне политики», – сказал вице-премьер РФ.
Все турниры, где Россия будет с флагом и кучей медалей. Это ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады
Нет, басни опять о том,как все замечательно.
Где будет соревноваться сама с собой.
ЛОЛ
Как в известной комедии -
а я не по поводу кражи, — у нас здесь дело почище - такой степени бред о перспективах в международном спорте еще нужно постараться выдумать...
И не нужно ничего глобально менять...
Фотосессии, заученные интервью, посоревнуются для вида, и полетят домой.
Участники и организаторы получат гору бабла и медалек.
По телеку грандиозные старты и тотальные победы рос.спортсменов будут освящаться, как межпланетный шахматный конгресс в Васюках.
Счастливые россияне будут писать от гордости и величия, как васюкинские шахматисты)))
А кто проспонсирует эти значимые соревнования?