Дмитрий Чернышенко: «Перспективы России в международном спортивном движении – прекрасные. В текущем году страна примет сразу несколько значимых соревнований»

Теги Дмитрий Чернышенко ТАСС Дети Азии Игры Будущего Игры БРИКС Игры дружбы Водные виды

Дмитрий Чернышенко назвал перспективы России в международном спорте прекрасными.

«Перспективы России в международном спортивном движении в ближайшие годы прекрасные. Только в текущем году наша страна примет сразу несколько значимых международных спортивных соревнований открытых форматов.

Это Игры будущего, Игры стран БРИКС, Всемирные игры дружбы, VIII Международные игры «Дети Азии» и другие масштабные мероприятия.

Более того, мы сегодня сами задаем спортивные тренды. Россия стала пионером фиджитал-движения – это совершенно новый и самостоятельный вид спорта, существующий отдельно от классического спорта и киберспорта.

Мы хотим дать спортсменам всех стран и народов возможность побеждать в честной борьбе без политического окраса – для этого и нужны такие состязания. Спорт должен всегда оставаться вне политики», – сказал вице-премьер РФ.

Все турниры, где Россия будет с флагом и кучей медалей. Это ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады

25 комментариев
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Сказал бы честно - все плохо, но мы стараемся облегчить текущую ситуацию всеми возможными способами, находим альтернативные выходы из ситуации.
Нет, басни опять о том,как все замечательно.
+15
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"В текущем году страна примет сразу несколько значимых соревнований"

Где будет соревноваться сама с собой.
+14
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Наркомания или шизофрения?
+9
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+9
Спорт должен всегда оставаться вне политики», – сказал вице-премьер РФ

ЛОЛ
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+5
Пора Маше Борзуновой взяться за высказывания наших спортивно-политических деятелей. А то она все Соловьева, z-блогеров да прочие передачи разбирает, развенчивая их высказывания.
Как в известной комедии -
а я не по поводу кражи, — у нас здесь дело почище - такой степени бред о перспективах в международном спорте еще нужно постараться выдумать...
+6
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+5
«… и все другие страны нам завидуют»
+5
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Ответ Savardus
Наркомания или шизофрения?
Работа такая :)
+4
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Чем дальше от мирового спорта, тем перспективнее.
+4
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+4
Ответ Savardus
Наркомания или шизофрения?
Почему или...
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Фантазер
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Они похоже там все под Володьку косят, в своем мирке живут 🤣
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Живет в каком то своем мире
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Для таких как Чернышенко это самые главные старты. Но если посмотреть в лицо действительности, только люди, которые не видели нормальных соревнований, будут смотреть эту дичь.
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Срочно этого господина на интервью к Такеру Карлсону!
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А зачем во время СВО, когда мы вроде как должны сплотиться и победить весь укро-коллективный запад, зачем проводить все эти дорогостоящие соревнования? Чтобы потом зачитать доклад, как все хорошо?
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"Вот и славно... трам пам пам!"
И не нужно ничего глобально менять...
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Не,ну ок.Нам с этим жить.И его хорошая мина при плохой игре понятна.Представляет ли это все какой нибудь интерес? Понятно,что все это веселые старты,но как к примеру будут выглядеть игры стран БРИКС?) Я вот дико соскучился по волейболу и глянул бы наших с Бразилией или Ираном например) Желательно в оптимальных составах.
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«Перспективы России в международном спортивном движении – прекрасные. --- Да, уж!
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Игры, игры, игры... А кто приедет-то? Беларусь и Сев.Корея?
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Приедут полупрофессиональные спортсмены из развивающихся стран и стран 3-го мира, получат большие деньги за участие в массовке.
Фотосессии, заученные интервью, посоревнуются для вида, и полетят домой.
Участники и организаторы получат гору бабла и медалек.
По телеку грандиозные старты и тотальные победы рос.спортсменов будут освящаться, как межпланетный шахматный конгресс в Васюках.
Счастливые россияне будут писать от гордости и величия, как васюкинские шахматисты)))
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Дети Азии.., этот товарищ до сего дня сам то, что слышал о этих значимых соревнованиях ? )
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А какие страны будут участвовать в этих значимых соревнованиях?

А кто проспонсирует эти значимые соревнования?
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Ответ petrovson
Сказал бы честно - все плохо, но мы стараемся облегчить текущую ситуацию всеми возможными способами, находим альтернативные выходы из ситуации. Нет, басни опять о том,как все замечательно.
так и было задумано например...
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Черныш: This is fine
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Ответ Savardus
Наркомания или шизофрения?
Трусость или измена? ;)
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