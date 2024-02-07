Дмитрий Чернышенко: «Перспективы России в международном спортивном движении – прекрасные. В текущем году страна примет сразу несколько значимых соревнований»

Дмитрий Чернышенко назвал перспективы России в международном спорте прекрасными.

«Перспективы России в международном спортивном движении в ближайшие годы прекрасные. Только в текущем году наша страна примет сразу несколько значимых международных спортивных соревнований открытых форматов.

Это Игры будущего, Игры стран БРИКС, Всемирные игры дружбы, VIII Международные игры «Дети Азии» и другие масштабные мероприятия.

Более того, мы сегодня сами задаем спортивные тренды. Россия стала пионером фиджитал-движения – это совершенно новый и самостоятельный вид спорта, существующий отдельно от классического спорта и киберспорта.

Мы хотим дать спортсменам всех стран и народов возможность побеждать в честной борьбе без политического окраса – для этого и нужны такие состязания. Спорт должен всегда оставаться вне политики», – сказал вице-премьер РФ.

Все турниры, где Россия будет с флагом и кучей медалей. Это ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады