WADA об альтернативной Олимпиаде с разрешенным допингом: «Это не заслуживает комментария»

WADA отреагировало на идею об альтернативной Олимпиаде с разрешенным допингом.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Питер Тиль профинансирует проект «Олимпиады на стероидах», где спортсменам разрешат принимать допинг.

Первые соревнования могут пройти в 2025 году в пяти видах спорта – плавании, гимнастике, единоборствах, тяжелой и легкой атлетике.

«Это не заслуживает комментария», – заявили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).