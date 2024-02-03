WADA об альтернативной Олимпиаде с разрешенным допингом: «Это не заслуживает комментария»
WADA отреагировало на идею об альтернативной Олимпиаде с разрешенным допингом.
Ранее сообщалось, что американский миллиардер Питер Тиль профинансирует проект «Олимпиады на стероидах», где спортсменам разрешат принимать допинг.
Первые соревнования могут пройти в 2025 году в пяти видах спорта – плавании, гимнастике, единоборствах, тяжелой и легкой атлетике.
«Это не заслуживает комментария», – заявили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Добрый день! Мы ведем репортаж с нашей специальной олимпиады. На нашей олимпиаде отутствует любой допинг-контроль. Да, да, спортсменoв НЕ проверяют на допинг. Совсем. Итак...
- На 27 метров прыгнул финский спортсмен. Очень, очень неплохой результат для шахматиста.
- Тринадцать убитых и шестьдесят раненых. Таков результат неудачного броска в керлинге.
- Только что совершил прыжок с шестом Сергей Б. Зрители с нетерпением ждут когда же он, наконец, приземлится.
- Метатели копья сегодня особенно порадовали. Результат - два сбитых Боинга... и один Сергей Б.
- Вот уже третий час китайский гимнаст крутится на перекладине...
- Оргкомитет принял решение не выпускать сегодня метателей молота, в целях безопасности.
- А в марафоне традиционно побеждает бегун из Кении. Он единственный, кто добежал до Кении.
- Только что стало известно, что куда-то пропал весь оргкомитет. И на площадку выходят метатели молота.
- Канадский велосипедист впопыхах забывает велосипед... но это не мешает ему прийти к финишу первым!
- Тем временем китайский гимнаст продолжает крутиться на перекладине...
- Метатель молота совершает бросок... и китайский гимнаст, похоже, докрутился.
- И в заключении наше традиционное сорокоборье. Давайте посмотрим выступление российского спортсмена. Вот он пробегает тысячу метров. Прыгает с шестом. Взял штангу. Пробежал стометровку. Положил штангу. Шайбу, шайбу! Шах, мат! Гоооол! Отличный результат! И спортсмен заходит
на второй круг.
Забоялись возглавить то что продвигали))