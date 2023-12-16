Евгений Рылов: «Для меня 2023 год получился очень поучительным»

Теги плавание чемпионат России сборная России Евгений Рылов Кубок Сальникова Водные виды

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что 2023 год стал для него «очень поучительным».

Сегодня пловец победил на дистанции 200 метров на спине на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге.

«Боролся с собой, было тяжело. Хорошо начал, но плохо закончил, немного развалился технически. Есть технический момент, что на чемпионате России не был до конца собран нырок: одни мышцы помогают нырку, но разрушают плавание, так и получилось.

Не все было в идеальной концепции, меня сильно накрыло на второй половине. Для меня 2023 год получился очень поучительным. Может, не все получилось, но я многому научился», - сказал Рылов.

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