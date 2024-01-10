Колесников о мировом рекорде: «Рад, что он признан официально. Не думаю, что слова про Олимпиаду могут как‑то повлиять»

Климент Колесников оценил решение World Aquatics признать его мировой рекорд.

В июле в финале Кубка России пловец преодолел дистанцию 50 метров на спине за 23,55 секунды – лучшим в истории результатом. Позднее международная федерация (World Aquatics) ратифицировала этот рекорд.

– Рад, что рекорд признан официально.

– Как по эмоциям? Или они остались в день установления рекорда?

– Так и есть. Рекорд был в тот день, а сейчас просто факт подтверждения.

– Не было сомнений, что в нынешних условиях будут сложности (с подтверждением)? Ты ведь высказался по поводу отказа от Олимпиады.

– Не думаю, что это может как‑то повлиять. Рекорд – подтвержденный факт. К тому же я все равно знаю, что установил его, – сказал двукратный призер Олимпийских игр Колесников.