Колесников о мировом рекорде: «Рад, что он признан официально. Не думаю, что слова про Олимпиаду могут как‑то повлиять»
Климент Колесников оценил решение World Aquatics признать его мировой рекорд.
В июле в финале Кубка России пловец преодолел дистанцию 50 метров на спине за 23,55 секунды – лучшим в истории результатом. Позднее международная федерация (World Aquatics) ратифицировала этот рекорд.
– Рад, что рекорд признан официально.
– Как по эмоциям? Или они остались в день установления рекорда?
– Так и есть. Рекорд был в тот день, а сейчас просто факт подтверждения.
– Не было сомнений, что в нынешних условиях будут сложности (с подтверждением)? Ты ведь высказался по поводу отказа от Олимпиады.
– Не думаю, что это может как‑то повлиять. Рекорд – подтвержденный факт. К тому же я все равно знаю, что установил его, – сказал двукратный призер Олимпийских игр Колесников.