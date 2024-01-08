Колесников об Олимпиаде-2028: «Может, к этому году я вообще плавать закончу, но выступить на «полтинничке» было бы прикольно»

Климент Колесников заявил о желании выступить на Олимпиаде-2028.

Соревнования пройдут в Лос-Анджелесе. Колесников – действующий рекордсмен мира на дистанции 50 метров на спине и двукратный призер Токио-2020 в плавании.

«Я слышал, что к Лос-Анджелесу добавляют «полтинники», так что все – едем выступать на 50 метров на спине.

Получается, что карьеру буду продолжать еще пять лет, хотя, конечно, сейчас говорю об этом не без доли иронии. Но съездить на 50 на спине на Олимпийские игры действительно было бы прикольно.

В принципе, с каждым годом постепенно мысли и подход к плаванию будут меняться, будут меняться и цели. Может быть, что к 2028 году я вообще плавать закончу, но выступить на «полтинничке», как я уже сказал, было бы прикольно», – сказал 23-летний спортсмен.