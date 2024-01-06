Колесников о мотивации: «Не думаю, что олимпийское золото поменяло бы меня. Достижение одной цели никогда не было пределом – не только в спорте, даже в компьютерных играх»

Пловец Климент Колесников считает, что олимпийское золото не изменило бы его.

Колесников – серебряный и бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио. На данный момент он отказался оформлять нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

В этом сезоне спортсмен установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине на Кубке России.

– Колесников сейчас зажигает, потому что в Токио не взял свое золото?

– Возможно. Не знаю, как бы складывалось, если бы у меня было это золото. Хотя не думаю, что это бы как-то поменяло меня или мое отношение.

Для меня достижение одной цели никогда не было пределом. Это не только в спорте, а в принципе – даже в компьютерных играх, – сказал Колесников.