Александр Попов: «Разговоры о нейтральном статусе – не решение спортивного арбитражного суда, а рекомендация. Почему мы должны ей следовать?»
Александр Попов высказался о возможном допуске к Олимпийским играм в Париже.
– Верите, что у отечественных пловцов есть шанс быть допущенными на Олимпиаду?
– В нейтральном статусе?
– Ну а почему нет?
– Сложный вопрос. Это зависит от слишком многих вещей. Мне, кстати, непонятно: все разговоры о нейтральном статусе – не решение спортивного арбитражного суда, а всего лишь рекомендация.
Почему мы должны ей следовать? В общем, куда ни ткни, слишком много нестыковок, – заявил Попов.
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