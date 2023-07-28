Александр Попов: «Разговоры о нейтральном статусе – не решение спортивного арбитражного суда, а рекомендация. Почему мы должны ей следовать?»

Теги плавание сборная России сборная России жен Александр Попов Париж-2024 Водные виды

Александр Попов высказался о возможном допуске к Олимпийским играм в Париже.

– Верите, что у отечественных пловцов есть шанс быть допущенными на Олимпиаду?

– В нейтральном статусе?

– Ну а почему нет?

– Сложный вопрос. Это зависит от слишком многих вещей. Мне, кстати, непонятно: все разговоры о нейтральном статусе – не решение спортивного арбитражного суда, а всего лишь рекомендация.

Почему мы должны ей следовать? В общем, куда ни ткни, слишком много нестыковок, – заявил Попов

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2 комментария

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михаил почта
да разве ж, это унижение? вот в Гааге будет унижение!!!
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