Ефимова выиграла 8 секунд у ближайшей соперницы на 200 м брассом на соревнованиях в Астрахани
Пловчиха Юлия Ефимова превзошла ближайшую соперницу на 8 секунд в отборе к ЧР.
Сейчас шестикратная чемпионка мира соревнуется на чемпионате Южного федерального округа в Астрахани.
Ефимова преодолела дистанцию 200 метров брассом за 2 минуты 26,07 секунды. Виктория Жаркова, занявшая второе место, показала время 2.34,81.
Также Ефимова выступила на дистанции 50 метров на спине и показала результат 30,50 секунды.
Чемпионат России по плаванию на короткой воде пройдет с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.
Ефимова выступила на первом турнире за 2 года: показала лучшее время на 50 м брассом на соревнованиях в Астрахани
Ефимова вернулась из Америки и поплывет с перворазрядниками в Астрахани. Чтооо?
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