Ефимова выиграла 8 секунд у ближайшей соперницы на 200 м брассом на соревнованиях в Астрахани

Пловчиха Юлия Ефимова превзошла ближайшую соперницу на 8 секунд в отборе к ЧР.

Сейчас шестикратная чемпионка мира соревнуется на чемпионате Южного федерального округа в Астрахани.

Ефимова преодолела дистанцию 200 метров брассом за 2 минуты 26,07 секунды. Виктория Жаркова, занявшая второе место, показала время 2.34,81.

Также Ефимова выступила на дистанции 50 метров на спине и показала результат 30,50 секунды.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде пройдет с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.

Ефимова выступила на первом турнире за 2 года: показала лучшее время на 50 м брассом на соревнованиях в Астрахани

Ефимова вернулась из Америки и поплывет с перворазрядниками в Астрахани. Чтооо?