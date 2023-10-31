Ефимова выиграла 8 секунд у ближайшей соперницы на 200 м брассом на соревнованиях в Астрахани

Теги плавание результаты сборная России жен Юлия Ефимова Водные виды

Пловчиха Юлия Ефимова превзошла ближайшую соперницу на 8 секунд в отборе к ЧР.

Сейчас шестикратная чемпионка мира соревнуется на чемпионате Южного федерального округа в Астрахани.

Ефимова преодолела дистанцию 200 метров брассом за 2 минуты 26,07 секунды. Виктория Жаркова, занявшая второе место, показала время 2.34,81.

Также Ефимова выступила на дистанции 50 метров на спине и показала результат 30,50 секунды.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде пройдет с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.

Ефимова выступила на первом турнире за 2 года: показала лучшее время на 50 м брассом на соревнованиях в Астрахани

Ефимова вернулась из Америки и поплывет с перворазрядниками в Астрахани. Чтооо?

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2 комментария

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Дмитрий Осипов
Батя приехал :))))
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KirGre
Любители плавания , скажите эту цифру в метрах или в бассейнах , сколько метров она выиграла ?
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