Ефимова о возвращении в Россию: «Я так соскучилась – по народу, по гостеприимству. Как только вернулась, ехала в машине и грызла огурцы»

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова Водные виды

Юлия Ефимова рассказала о своем возвращении в Россию из США.

Сегодня шестикратная чемпионка мира по плаванию выступила в отборочном турнире к чемпионату России. Она показала лучшее время на дистанции 50 метров брассом (30,90 секунды), а сами соревнования стали для нее первыми с осени 2021 года.

– Как адаптировалась к жизни в Москве после Калифорнии?

– Я вернулась летом. Понятно, что летом классно. Я так соскучилась – по народу, по гостеприимству. Была в Питере. Планировала, что это будет всего один день, а в итоге осталась больше, чем на неделю. Ребята помогали, все в Питере показывали.

Я была первый раз в Питере летом, мне очень понравилось. Ну и еда, по ней тоже соскучилась. Понятно, что везде есть свои плюсы и минусы. Надо мной первое время все угорали, что я ела помидоры с огурцами постоянно. Там-то они безвкусные.

– Жители южных регионов прямо сейчас: «В Москве тоже безвкусные помидоры»!

– Надо знать места! Я накупила несколько килограммов. Как только вернулась, ехала в машине и грызла огурцы. А тем, кто угорал, говорила: «Это так вкусно, вы вообще ничего не понимаете!» – рассказала 31-летняя Ефимова.

Ефимова вернулась из Америки и поплывет с перворазрядниками в Астрахани. Чтооо?

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17 комментариев

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elninjo_3
Прикольная тетка! Но надо еще попробовать окрошку на белом квасе! Такого в Калифорнии точно нет
+11
0
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GibsonFlyingV
Ответ Павел Сморщков
Вот вы говорите "утечка мозгов, утечка мозгов". Но вот же и притекает взамен что-то...
Так это не мозг притек
+12
-2
+10
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breeze1989
Ответ elninjo_3
Прикольная тетка! Но надо еще попробовать окрошку на белом квасе! Такого в Калифорнии точно нет
Она ростовчанка. Так что окрошка только на кефире!
+3
0
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Евгений Фабиянчук
Ответ Павел Сморщков
Вот вы говорите "утечка мозгов, утечка мозгов". Но вот же и притекает взамен что-то...
причем "утекают" по большей части всякие веб-разрабы и прочая "обслуга бизнесов")
+4
-1
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justbored
Ответ Георгий Большаков
Настоящий патриот, живёт там, где хорошо. Моральные ценности 99 уровня.
Настоящий патриот безвылазно сидит на своем вершке и тихо ненавидит тех, кто приносит родине славу.
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Дмитрий Турецкий
Ответ Кирилл Дронов
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Попробуйте правильно написать. И вот вам в помощь.,.,.,.
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dimitrii63
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тех, кто скучает по народу, всех на sports, скучно не будет
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Кирилл Дронов
Комментарий удален пользователем
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Сергей
До тебя все хотели селёдку и чёрный хлеб
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Дмитрий Рабко
Мы достали наконец
Малосольный огурец.
Малосольный огурец,
Да рассольчик слабенький -
Между первой и второй
Промежуток маленький.
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АлкоЛоко
время на дистанции 50 метров брассом (30,90 секунды)
Это какой результат сезона в мире примерно?
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catcher69
Ответ DebunkerOfMyths
Не раскрыта тема! Где вопросы про тотальное обнищание западного потребителя, который не может себе позволить даже самые простые овощи?!
хотелось бы узнать рецепт фаршированных картошкой белок
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Георгий Большаков
Ответ justbored
Настоящий патриот безвылазно сидит на своем вершке и тихо ненавидит тех, кто приносит родине славу.
А после того, как принёс - предаёт её. А после предательства - возвращается.
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Кирилл Дронов
Ответ Дмитрий Турецкий
Попробуйте правильно написать. И вот вам в помощь.,.,.,.
верно подметил ногти . Спасибо!!!!
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