Ефимова о возвращении в Россию: «Я так соскучилась – по народу, по гостеприимству. Как только вернулась, ехала в машине и грызла огурцы»
Юлия Ефимова рассказала о своем возвращении в Россию из США.
Сегодня шестикратная чемпионка мира по плаванию выступила в отборочном турнире к чемпионату России. Она показала лучшее время на дистанции 50 метров брассом (30,90 секунды), а сами соревнования стали для нее первыми с осени 2021 года.
– Как адаптировалась к жизни в Москве после Калифорнии?
– Я вернулась летом. Понятно, что летом классно. Я так соскучилась – по народу, по гостеприимству. Была в Питере. Планировала, что это будет всего один день, а в итоге осталась больше, чем на неделю. Ребята помогали, все в Питере показывали.
Я была первый раз в Питере летом, мне очень понравилось. Ну и еда, по ней тоже соскучилась. Понятно, что везде есть свои плюсы и минусы. Надо мной первое время все угорали, что я ела помидоры с огурцами постоянно. Там-то они безвкусные.
– Жители южных регионов прямо сейчас: «В Москве тоже безвкусные помидоры»!
– Надо знать места! Я накупила несколько килограммов. Как только вернулась, ехала в машине и грызла огурцы. А тем, кто угорал, говорила: «Это так вкусно, вы вообще ничего не понимаете!» – рассказала 31-летняя Ефимова.
Ефимова вернулась из Америки и поплывет с перворазрядниками в Астрахани. Чтооо?
Малосольный огурец.
Малосольный огурец,
Да рассольчик слабенький -
Между первой и второй
Промежуток маленький.
Это какой результат сезона в мире примерно?