World Aquatics может дисквалифицировать российских спортсменов, допущенных к соревнованиям, за общение со СМИ

Российские спортсмены могут быть отстранены World Aquatics за общение со СМИ.

Ранее World Aquatics объявила, что допустит россиян и белорусов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ряда условий – в том числе отказа от общения с прессой.

«Если спортсмен нарушит правила, оценку нарушению должно будет дать независимое подразделение по соблюдению этики в водных видах спорта.

Санкции могут выходить за рамки штрафа и включать дисквалификацию, если того требуют обстоятельства», – ответили в World Aquatics на вопрос о последствиях общения спортсменов с журналистами.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать