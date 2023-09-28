World Aquatics может дисквалифицировать российских спортсменов, допущенных к соревнованиям, за общение со СМИ

Теги сборная России сборная России жен World Aquatics (FINA) ТАСС Водные виды

Российские спортсмены могут быть отстранены World Aquatics за общение со СМИ.

Ранее World Aquatics объявила, что допустит россиян и белорусов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ряда условий – в том числе отказа от общения с прессой.

«Если спортсмен нарушит правила, оценку нарушению должно будет дать независимое подразделение по соблюдению этики в водных видах спорта.

Санкции могут выходить за рамки штрафа и включать дисквалификацию, если того требуют обстоятельства», – ответили в World Aquatics на вопрос о последствиях общения спортсменов с журналистами.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать

3 комментария

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ДИОНИС
Они ещё конкретно никого из российских спортсменов не допустили до соревнований, а уже грозятся их дисквалифицировать!
+4
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+4
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GtSwan
Жесть какая-то с этими требованиями...
+1
0
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Adjusted
Свобода слова, понимаешь, это вам не халам-балам.
+1
0
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