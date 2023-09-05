Анастасия Зуева: «Сомневаюсь, что наши ребята поедут на турниры безликими спортсменами без национальной принадлежности. Я бы отказалась»

Теги плавание сборная России жен Анастасия Фесикова (Зуева) World Aquatics (FINA) Водные виды

Зуева считает, что ехать на турниры на условиях World Aquatics бессмысленно.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для нейтрального статуса российских спортсменов, но только в личных соревнованиях и максимум по одному пловцу на каждую дистанцию. При этом им запретят общаться со СМИ на турнирах.

«С одной стороны, конечно, хорошо, что нас вроде бы допускают к соревнованиям, но делается это так, что ехать туда ввиду стольких ограничений просто бессмысленно.

Сомневаюсь, что наши ребята поедут туда без флага, гимна, безликими спортсменами без национальной принадлежности к своей стране. Понимаю, что это, конечно, выбор каждого, но, будь такое предложено конкретно мне, я бы отказалась.

На Олимпийские игры в Токио мы ездили хотя бы со своим флагом, пусть и Олимпийского комитета России, у нас был гимн, все знали, что команда ОКР — это команда из России. Сейчас же не будет ничего, и, как мне кажется, это далеко не все поставленные требования и на месте придется еще что-то подписать.

В любом случае я бы подождала официальной реакции нашего руководства – и Владимира Сальникова в частности», – сказала серебряный призер Лондона-2012 в плавании Анастасия Зуева. 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
Зуева: «Сомневаюсь, что наши ребята поедут на турниры безликими спортсменами" --- Ездили уже и никого это не смущало.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander2022
А до этого почему не смущало так ездить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий