Анастасия Зуева: «Сомневаюсь, что наши ребята поедут на турниры безликими спортсменами без национальной принадлежности. Я бы отказалась»

Зуева считает, что ехать на турниры на условиях World Aquatics бессмысленно.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для нейтрального статуса российских спортсменов, но только в личных соревнованиях и максимум по одному пловцу на каждую дистанцию. При этом им запретят общаться со СМИ на турнирах.

«С одной стороны, конечно, хорошо, что нас вроде бы допускают к соревнованиям, но делается это так, что ехать туда ввиду стольких ограничений просто бессмысленно.

Сомневаюсь, что наши ребята поедут туда без флага, гимна, безликими спортсменами без национальной принадлежности к своей стране. Понимаю, что это, конечно, выбор каждого, но, будь такое предложено конкретно мне, я бы отказалась.

На Олимпийские игры в Токио мы ездили хотя бы со своим флагом, пусть и Олимпийского комитета России, у нас был гимн, все знали, что команда ОКР — это команда из России. Сейчас же не будет ничего, и, как мне кажется, это далеко не все поставленные требования и на месте придется еще что-то подписать.

В любом случае я бы подождала официальной реакции нашего руководства – и Владимира Сальникова в частности», – сказала серебряный призер Лондона-2012 в плавании Анастасия Зуева.