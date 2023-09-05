Юлия Ефимова: «Надо дождаться решения нашего руководства. Если будут общие запреты, уже неважно – соответствуешь ты критериям World Aquatics или нет»

Теги плавание сборная России жен Юлия Ефимова World Aquatics (FINA) Кубок мира Mare Nostrum Водные виды

Юлия Ефимова призвала дождаться решений руководства по допуску к мировым стартам.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для выступления россиян в нейтральном статусе, но только в личных соревнованиях и максимум с одним пловцом на каждой дистанции.

– Юля, как воспринимаете все это? Вроде допуск на соревнования теоретически возможен, но требований много. Расстроитесь, если не выйдет? Или возвращались не только для этого?

– Я возвращалась не только для этого. Понимала, какие шансы у нас на допуск. Конечно, хотелось бы выступать на международных соревнованиях, например, на этапах Кубка мира, на «Маре Нострум»…

Уже хорошо, что есть какое‑то движение. Надо дождаться решения нашего руководства, потому что если будут какие‑то общие запреты, уже будет неважно – соответствуешь ты критериям или нет, – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию.

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
Ефимова: «Надо дождаться решения нашего руководства." --- Ваше руководство жуёт сопли с марта, когда стало известно о рекомендациях МОК. Матыцины всё ждут, что само рассосётся.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий