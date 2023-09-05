Юлия Ефимова: «Надо дождаться решения нашего руководства. Если будут общие запреты, уже неважно – соответствуешь ты критериям World Aquatics или нет»

Юлия Ефимова призвала дождаться решений руководства по допуску к мировым стартам.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для выступления россиян в нейтральном статусе, но только в личных соревнованиях и максимум с одним пловцом на каждой дистанции.

– Юля, как воспринимаете все это? Вроде допуск на соревнования теоретически возможен, но требований много. Расстроитесь, если не выйдет? Или возвращались не только для этого?

– Я возвращалась не только для этого. Понимала, какие шансы у нас на допуск. Конечно, хотелось бы выступать на международных соревнованиях, например, на этапах Кубка мира, на «Маре Нострум»…

Уже хорошо, что есть какое‑то движение. Надо дождаться решения нашего руководства, потому что если будут какие‑то общие запреты, уже будет неважно – соответствуешь ты критериям или нет, – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию.

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать