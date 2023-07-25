Международная федерация плавания решит вопрос по допуску россиян позже в 2023 году.

«Лидерство всегда включает принятие трудных решений. Вопрос с допуском россиян и белорусов один из самых сложных. Я всегда делаю все для того, чтобы выслушать, и вижу разные взгляды. World Aquatics имела конкретную позицию по этому вопросу — мы не приглашали россиян и белорусов. В апреле я попросил бюро дать полномочия Морин Крус возглавить рабочую группу (по этому вопросу).

Она и ее команда делают отличную работу, было сделано многое, и я благодарен им за это. Они спрашивают мнение заинтересованных сторон, спрашивают мнение спортсменов на этот счет, многие выразили его, а если они не поговорили с рабочей группой, я рекомендую сделать это, потому что важно услышать как можно больше мнений на этот счет.

Рабочая группа придет к выводам и сообщит их позже в этом году», – сообщил президент World Aquatics Хусейн Аль Мусаллам.

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