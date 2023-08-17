Самые северные соревнования по фридайвингу: на плато Путорана встретятся сильнейшие спортсмены мира

С 31 августа по 3 сентября за Северным полярным кругом на 69 параллели пройдут первые соревнования по фридайвингу — «Глубина Путорана 2023». Чемпионат состоится на фьордовом озере Лама, в северной части плато Путорана, объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Организаторы соревнований — Агентство развития Норильска и Федерация фридайвинга. Партнёры «Глубина Путорана 2023»: Capital Group, «Норникель», парк-отель «Нералах». Информационный партнёр — SPORTS.ru.

В уникальную природную локацию, одно из самых красивых и загадочных мест страны, приедут сильнейшие фридайверы мирового уровня — рекордсмены Гиннесса, чемпионы мира и Европы, члены сборной России и многократные призёры чемпионатов России. Среди них — Алексей Молчанов, 31-кратный чемпион мира по фридайвингу и рекордсмен Гиннесса по подлёдному погружению в озеро Байкал, Мария Ольшевская, рекордсменка Гиннесса по статической задержке дыхания в ледяной воде, а также Михаил Брянцев, чемпион Европы и вице-чемпион мира по фридайвингу.

В программе фестиваля — лекции и мастер-классы от гуру фридайвинга, тренировочные погружения и трекинговые выходы на плато.

Соревнования пройдут в двух ключевых дисциплинах фридайвинга (погружения с задержкой дыхания без дополнительного оборудования): FIM (Free Immersion — свободное погружение с задержкой дыхания по тросу) и CWT (Constant Weight — ныряние в глубину в ластах с постоянным весом).

Алексей Молчанов, 31-кратный чемпион мира по фридайвингу, президент Федерации фридайвинга:

«В России много уникальных мест для фридайвинга. Мы постепенно осваиваем их, проводим пробные погружения и соревнования, фестивали и образовательные программы.

В марте 2023 Федерация фридайвинга провела первые в мире соревнования по подлёдному фридайвингу на Белом море. Следующей точкой выбрали озеро Лама, окружённое нетронутой природой плато Путорана.

«Глубина Путорана 2023» станет первым фестивалем по фридайвингу за Северным полярным кругом, уникальным опытом для спортсменов и толчком для развития вида спорта в Норильске».

Максим Миронов, директор АНО «Агентство развития Норильска»:

«В этом году Агентство развития Норильска совместно с Федерацией фридайвинга и при поддержке «Норникеля» приступило к реализации проекта по развитию этого нового для Норильска и Таймыра в целом вида спорта. Мы провели первый обучающий курс по фридайвингу для 15-ти местных спортсменов. Некоторые из них примут участие в «Глубине Путорана» и получат свой первый серьёзный соревновательный опыт во фридайвинге.

Местом проведения соревнований не случайно выбрано озеро Лама. Оно отличается большой глубиной (более 300 метров) и низкой температурой воды (+2 градуса по Цельсию на глубине от 10 метров). На «Глубине Путорана» планируется установить рекорды по погружению с задержкой дыхания в холодной воде.

Уверен, фридайвинг будет способствовать популяризации здорового образа жизни и станет ещё одним способом развития туристического потенциала нашей территории».