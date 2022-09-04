Дратцев о завершении карьеры: «Тренироваться ради одних чемпионатов России мотивации уже нет. Сейчас не очень понятно, что ждет наш спорт»

Пятикратный призер чемпионатов мира по плаванию на открытой воде Евгений Дратцев объяснил причины завершения карьеры.

– Почему решили завершить карьеру, а не выступать на российском уровне в этом сезоне?

– Я и в прошлом году пропустил чемпионат России, но потом получил приглашение на Кубок мира в Израиль, это стало мотивацией для меня. Подготовился, даже неплохую форму набрал. Сейчас же тренироваться ради одних чемпионатов России – такой мотивации уже нет.

Тот старт в Израиле в конце 2021-го стал последним для меня. Понял, что дается все это уже непросто, возраст берет свое. Можно сказать, уже к началу этого года пришел к решению, что пора уходить, а к тому моменту стало ясно – международного сезона не предвидится.

– Вы были последним из действующих спортсменов, которые были в команде перед Пекином-2008.

– Когда в последние годы приезжал на Круглое, там был совсем новый состав, молодые ребята – практически никого не знал. И я такой рядом сижу – ощущаю, что уже совсем возрастной среди них.

– Но у вас и вид спорта довольно возрастной. Не хотелось взять паузу и потом попробовать вернуться?

– Сейчас не очень понятно, что ждет наш спорт. К тому же я слежу за результатами на открытой воде, смотрел за стартами во Франции – там скорости бассейные. Подобные скорости в таком возрасте – непростая задача. Если только готовиться на 25 км, но это уже было бы тяжело, – сказал 39-летний спортсмен.