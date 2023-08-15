Умер двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин

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Двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин скончался на 54-м году жизни.

Об этом сообщила Российская федерация прыжков в воду (РФПВ).

«Владимир Тимошинин ушел из жизни скоропостижно. Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам Владимира Александровича», – говорится в сообщении организации.

Тимошинин выигрывал золото чемпионатов Европы 1991 и 1995 годов на 10-метровой вышке. Также на его счету бронза чемпионата мира-1994 в этой дисциплине.

Дочь Тимошинина – Юлия – также выступает в прыжках в воду, она трижды побеждала на европейском первенстве.

 

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