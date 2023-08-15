Умер двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин
Двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин скончался на 54-м году жизни.
Об этом сообщила Российская федерация прыжков в воду (РФПВ).
«Владимир Тимошинин ушел из жизни скоропостижно. Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам Владимира Александровича», – говорится в сообщении организации.
Тимошинин выигрывал золото чемпионатов Европы 1991 и 1995 годов на 10-метровой вышке. Также на его счету бронза чемпионата мира-1994 в этой дисциплине.
Дочь Тимошинина – Юлия – также выступает в прыжках в воду, она трижды побеждала на европейском первенстве.
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