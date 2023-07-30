Евгений Рылов: «Все почему‑то решили, что я завершаю карьеру. Я не сказал, что точно закончу. Планирую»

Теги плавание сборная России Олимпийская сборная России Токио-2020 Париж-2024 Евгений Рылов Водные виды

Евгений Рылов заявил, что решение об окончании карьеры еще не принято.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию заявил, что следующий год планируется у него последним в спорте.

– Все почему‑то решили, что я завершаю карьеру, а я просто думаю о будущем и говорю о том, как это может быть. Это же нормально. Это в принципе нормально задумываться об этом.

Но я не сказал, что точно закончу. Планирую. Об этом я говорил во многих интервью после Олимпиады в Токио, и тогда там тоже было «планирую, еще одну Олимпиаду пройду и дальше посмотрим». В этом статусе все и остается.

– Много сообщений и звонков получил?

– Не так чтобы совсем уж много, но меня порадовало, как люди обсуждают это, будто я уже все решил, хотя на самом деле нет. И подано это было в каком‑то упрощенном варианте, что не считаю правильным.

– Тогда пойдем от обратного. Что может заставить остаться в спорте на более долгий срок?

– Как я уже сказал, личные обстоятельства. Может быть, сезон сложится хорошо и я почувствую в себе силы продолжать. Кто знает? Пока все идет так, что с возрастом все тяжелее плыть 200 м, а со спринтом не особо получается. Если будут изменения, может, я рискну и, опять же, дальше посмотрим, как оно будет. Мы планируем, но случиться может все что угодно.

– По‑прежнему не веришь в возможность выступить на Олимпиаде?

– У нас будут другие альтернативные соревнования. Да и не верю я, что нас пригласят на Олимпиаду в Париже.

– Сезон короткой воды пропустить нет соблазна?

– Наоборот. Мне нужно вернуть свой нырок и залетать оттуда на короткую воду. Пока полностью я свой нырок не восстановил, – заявил Рылов.

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3 комментария

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Cemal Mustafaoglu
«Я планирую завершить карьеру»
«Все решили что я завершаю карьеру»
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Павел Мельников
Планирует продолжить, но уже политическую )
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Ермек Жолдаспаев
Рылов:Я не говорил,что,точно продолжу карьеру.Планирую.
0
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