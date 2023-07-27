Хайдайвинг. Чемпионат мира. Румын Попович и австралийка Иффланд одержали победы

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На ЧМ по водным видам спорта в Фукуоке было разыграно два комплекта наград в хайдайвинге.

Хайдайвинг

Чемпионат мира по водным видам спорта-2023

Фукуока, Япония

27 июля

Мужчины, 27 м

1. Константин Попович (Румыния) – 472,80

2. Кэтэлин-Петру Преда (Румыния) – 438,45

3. Гэри Хант (Франция) – 426,30

26 июля

Женщины, 20 м

1. Рианна Иффланд (Австралия) – 357,40

2. Молли Карлсон (Канада) – 322,80

3. Джессика Маколей (Канада) – 320,95

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