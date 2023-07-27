Хайдайвинг. Чемпионат мира. Румын Попович и австралийка Иффланд одержали победы
На ЧМ по водным видам спорта в Фукуоке было разыграно два комплекта наград в хайдайвинге.
Хайдайвинг
Чемпионат мира по водным видам спорта-2023
Фукуока, Япония
27 июля
Мужчины, 27 м
1. Константин Попович (Румыния) – 472,80
2. Кэтэлин-Петру Преда (Румыния) – 438,45
3. Гэри Хант (Франция) – 426,30
26 июля
Женщины, 20 м
1. Рианна Иффланд (Австралия) – 357,40
2. Молли Карлсон (Канада) – 322,80
3. Джессика Маколей (Канада) – 320,95
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