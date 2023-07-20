Прыжки в воду. Чемпионат мира-2023. Лун Даои, Ван Цзунюань и Гудфеллоу разыграют медали на трехметровом трамплине

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Сегодня на чемпионате мира-2023 мужчины разыграю медали в прыжках в воду с трамплина в 3 м.

Чемпионат мира по водным видам спорта

Фукуока, Япония

Прыжки в воду

Мужчины

Трамплин, 3 м

Начало – 12:00 по московскому времени

Фавориты: Лун Даои (Китай), Ван Цзунюань (Китай), Даниэль Гудфеллоу (Великобритания), Осмар Олвера Ибарра (Мексика), Мориц Весеманн (Германия).

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2023 в Фукуоке

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