Прыжки в воду. Чемпионат мира-2023. Лун Даои, Ван Цзунюань и Гудфеллоу разыграют медали на трехметровом трамплине

Сегодня на чемпионате мира-2023 мужчины разыграю медали в прыжках в воду с трамплина в 3 м.

Чемпионат мира по водным видам спорта

Фукуока, Япония

Прыжки в воду

Мужчины

Трамплин, 3 м

Начало – 12:00 по московскому времени

Фавориты: Лун Даои (Китай), Ван Цзунюань (Китай), Даниэль Гудфеллоу (Великобритания), Осмар Олвера Ибарра (Мексика), Мориц Весеманн (Германия).

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2023 в Фукуоке