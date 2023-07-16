Международная федерация плавания не будет обсуждать вопрос допуска россиян во время чемпионат мира по водным видам спорта  

Теги Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России сборная России жен World Aquatics (FINA) Матч ТВ Водные виды

Бюро World Aquatics во время чемпионата мира в Фукуоке не будет обсуждать вопрос допуска россиян.

Об этом заявили в пресс-службе Международной федерации плавания. 

«Во время чемпионата мира по водным видам спорта в Фукуоке не предвидится обсуждение вопроса о возможности участия спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях», — сообщили в пресс-службе. 

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3 комментария

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Alestern
Ответ Crenk
Допустили бы на этот ЧМ в нейтральном статусе Наши в бассейне сейчас серьезная сила
Никаких нейтральных статусов больше! Хватит унижений!
+1
0
+1
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Андрей Балабаев
Ответ Crenk
Допустили бы на этот ЧМ в нейтральном статусе Наши в бассейне сейчас серьезная сила
Вот именно поэтому и не пустили
0
0
0
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