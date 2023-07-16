Международная федерация плавания не будет обсуждать вопрос допуска россиян во время чемпионат мира по водным видам спорта
Бюро World Aquatics во время чемпионата мира в Фукуоке не будет обсуждать вопрос допуска россиян.
Об этом заявили в пресс-службе Международной федерации плавания.
«Во время чемпионата мира по водным видам спорта в Фукуоке не предвидится обсуждение вопроса о возможности участия спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях», — сообщили в пресс-службе.
3 комментария