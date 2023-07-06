Евгения Чикунова: «Узнала о том, что рекорд подтвердили, за ужином. Я в шоке, не ожидала что так быстро это случится»

Теги плавание сборная России жен рекорды World Aquatics (FINA) Матч ТВ Евгения Чикунова Водные виды

Евгения Чикунова рассказала, как узнала о том, что ее мировой рекорд был ратифицирован.

Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом (2.17,55) на апрельском чемпионате России в Казани. Сегодня стало известно, что Международная федерация водных видов спорта утвердила ее результат. 

— Узнала о том, что рекорд подтвердили, за ужином. Сидели ужинали на базе «Озеро круглое» и подруга показала новость. Я в шоке, не ожидала что так быстро это случится, даже не понимаю, что происходит.

— Выпускной уже прошел?

— Выпускной прошел, было очень круто. Наконец‑то выгуляла платье, которое купила, — сказала Чикунова.

💪 Россия завладела мировым рекордом в плавании: Чикунова рыдала на Олимпиаде, а теперь затмила Ефимову

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий