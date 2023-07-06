Евгения Чикунова: «Узнала о том, что рекорд подтвердили, за ужином. Я в шоке, не ожидала что так быстро это случится»

Евгения Чикунова рассказала, как узнала о том, что ее мировой рекорд был ратифицирован.

Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом (2.17,55) на апрельском чемпионате России в Казани. Сегодня стало известно, что Международная федерация водных видов спорта утвердила ее результат.

— Узнала о том, что рекорд подтвердили, за ужином. Сидели ужинали на базе «Озеро круглое» и подруга показала новость. Я в шоке, не ожидала что так быстро это случится, даже не понимаю, что происходит.

— Выпускной уже прошел?

— Выпускной прошел, было очень круто. Наконец‑то выгуляла платье, которое купила, — сказала .

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