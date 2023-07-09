Сальников об участии россиян в Азиатских играх: «Сначала нужно узнать, какие условия нужно будет выполнить, от этого и будет зависеть решение»

Теги ВФП Кубок России Азиатские игры Водные виды

Всероссийская федерация плавания в июле рассмотрит вопрос об участии в Азиатских играх.

Об этом сообщил президент российской организации Владимир Сальников. Азиатские игры пройдут в Китае с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

«С одной стороны, выступить на Азиатских играх будет интересно, но сначала нужно узнать, какие условия нужно будет выполнить, от этого и будет зависеть решение.

В лучшем случае оно будет принято на заседании президиума федерации, которое состоится во время финала Кубка России в Казани (25–30 июля – Sports.ru).

Этот вопрос мы обсудим, если к тому времени поступят четкие формулировки», – рассказал Сальников.

 

Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Мохов
Володя,китайцы вам подробно озвучили основные условия:без флага,без гимна,никаких медалей и подарков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий