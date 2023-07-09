Сальников об участии россиян в Азиатских играх: «Сначала нужно узнать, какие условия нужно будет выполнить, от этого и будет зависеть решение»

Всероссийская федерация плавания в июле рассмотрит вопрос об участии в Азиатских играх.

Об этом сообщил президент российской организации Владимир Сальников. Азиатские игры пройдут в Китае с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

«С одной стороны, выступить на Азиатских играх будет интересно, но сначала нужно узнать, какие условия нужно будет выполнить, от этого и будет зависеть решение.

В лучшем случае оно будет принято на заседании президиума федерации, которое состоится во время финала Кубка России в Казани (25–30 июля – Sports.ru).

Этот вопрос мы обсудим, если к тому времени поступят четкие формулировки», – рассказал Сальников.

Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах