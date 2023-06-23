Тренер Чикуновой: «Женя сдала русский язык на 61 балл, результата по математике еще нет. В этом году было много соревнований, но она не бросала учебу»

Тренер пловчихи Евгении Чикуновой рассказала, как спортсменка сдала ЕГЭ.

«Сейчас Женя сдала два предмета – русский язык и математику, 26-го числа она будет сдавать обществознание.

Русский язык она сдала на 61 балл, результата по математике еще нет. У нее в этом году было много соревнований, и рекорды просто так не устанавливают, их с учебой совмещать тяжело, но Женя никогда не бросала учебу.

Она редко была в школе, многое сдавала онлайн, она очень умная и сознательная девочка и понимает, что учеба в жизни нужна.

Теперь она будет поступать в Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта», – сказала Новожилова.