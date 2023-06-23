Тренер Чикуновой: «Женя сдала русский язык на 61 балл, результата по математике еще нет. В этом году было много соревнований, но она не бросала учебу»

Теги плавание сборная России жен Евгения Чикунова Водные виды

Тренер пловчихи Евгении Чикуновой рассказала, как спортсменка сдала ЕГЭ.

«Сейчас Женя сдала два предмета – русский язык и математику, 26-го числа она будет сдавать обществознание.

Русский язык она сдала на 61 балл, результата по математике еще нет. У нее в этом году было много соревнований, и рекорды просто так не устанавливают, их с учебой совмещать тяжело, но Женя никогда не бросала учебу.

Она редко была в школе, многое сдавала онлайн, она очень умная и сознательная девочка и понимает, что учеба в жизни нужна.

Теперь она будет поступать в Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта», – сказала Новожилова. 

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