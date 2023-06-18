«Переговоры с азиатскими странами необходимы. Но другие страны тоже боятся попасть под санкции, опять вмешивается политика». Кузнецов о соревнованиях

Чемпион мира по прыжкам в воду Евгений Кузнецов высказался о влиянии политики на спорт.

На данный момент российские прыгуны в воду отстранены от международных турниров.

– Дружинин (глава Российской федерации прыжков в воду – Sports.ru) сказал, что, возможно, мы скоро будем соревноваться с азиатскими сборными, в том числе и с Китаем. В случае возможности соревноваться с китайцами будут максимальные условия, чтобы поддерживать свой уровень?

– Да, этого будет достаточно. Переговоры с азиатскими странами необходимы. Но и другие страны тоже боятся попасть под санкции, здесь опять вмешивается политика. К сожалению, спортсмены и тренеры на это никак повлиять не могут, поэтому мы ждем. Если не договорятся, то будем дальше работать в надежде на то, что нас допустят.

– Почему китайцы настолько сильные? В чем их секрет?

– Начнем с того, что их 1,5 миллиарда человек. Плюс у них советская школа. Наши заслуженные тренеры в 80-х ездили в Китай и обучали их азам прыжков в воду. Они все это снимали на камеры, изучали, и применяли на практике. Конечно, они добавляли что-то свое.

У них по стране огромное количество спортивных объектов, это главный вид спорта в стране, футбол там рядом не стоял. Также у них отличная работоспособность. На каждого заслуженного спортсмена, олимпийского чемпиона, у них есть десять замен.

– У нас тоже советская школа и тренеры того времени.

– У нас есть олимпийские чемпионы. Илья Захаров не так давно выиграл Олимпиаду, мы завоевали серебряные медали. Также мы с Захаровым в 2017 году выиграли чемпионат мира у китайцев. У нас тоже невероятный уровень прыжков в воду.

– Можно сказать, что мы главные конкуренты для Китая?

– Одни из, – ответил Кузнецов.