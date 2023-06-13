Глава Российской федерации прыжков в воду: «Даже если нас допустят до ЧМ, визы сделать не успеем. Будем пытаться попасть на Азиатские игры»

Теги прыжки в воду Чемпионат мира по водным видам спорта РФПВ Азиатские игры Станислав Дружинин Российско-китайские молодежные игры Водные виды

Глава Российской федерации прыжков в воду скептически оценил шансы получить допуск к ЧМ.

Сейчас россияне отстранены от международных соревнований по решению World Aquatics.

– Чемпионат мира в Фукуоке (14–30 июля – Sports.ru) мы пропустим. Даже если нас допустят, визы сделать не успеем.

Да и вообще нет уверенности, что их выдадут. И раньше визы в Японию были сложным делом, теперь это вдвойне сложнее.

– Насколько реально участие прыгунов в воду в Азиатских играх?

– Будем пытаться попасть туда, считаем, что это необходимо. К сожалению, наш вид спорта не был включен в программу Российско‑китайских игр, но в составе делегации был наш представитель Нелли Филиппова.

Она общалась с представителями китайской федерации. Обсуждались перспективы сотрудничества по нашему участию в их соревнованиях и возможному приезду их команды к нам, – рассказал президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу.

Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La Gushka
А Китай визы как выдает быстро?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий