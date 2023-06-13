Глава Российской федерации прыжков в воду: «Даже если нас допустят до ЧМ, визы сделать не успеем. Будем пытаться попасть на Азиатские игры»

Глава Российской федерации прыжков в воду скептически оценил шансы получить допуск к ЧМ.

Сейчас россияне отстранены от международных соревнований по решению World Aquatics.

– Чемпионат мира в Фукуоке (14–30 июля – Sports.ru) мы пропустим. Даже если нас допустят, визы сделать не успеем.

Да и вообще нет уверенности, что их выдадут. И раньше визы в Японию были сложным делом, теперь это вдвойне сложнее.

– Насколько реально участие прыгунов в воду в Азиатских играх?

– Будем пытаться попасть туда, считаем, что это необходимо. К сожалению, наш вид спорта не был включен в программу Российско‑китайских игр, но в составе делегации был наш представитель Нелли Филиппова.

Она общалась с представителями китайской федерации. Обсуждались перспективы сотрудничества по нашему участию в их соревнованиях и возможному приезду их команды к нам, – рассказал президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу.

Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах