Владимир Сальников: «Думаю, до конца года по линии World Aquatics мы нигде участвовать не будем»

Теги плавание сборная России сборная России жен Владимир Сальников World Aquatics (FINA) Водные виды

Российские спортсмены, скорее всего, не вернутся до конца этого года на международные турниры.

Об этом сообщил глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. 

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к международным стартам, но при соблюдении строгих критериев.

«Решение остается за бюро World Aquatics. В июле оно будет основываться либо на решении МОК, который отложил сам факт предоставления возможности участия в Олимпийских играх на более длительный срок, либо на докладе комиссии.

Так что до конца года, думаю, по линии World Aquatics мы нигде участвовать не будем», – сказал Сальников. 

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