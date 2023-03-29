Российский фридайвер Алексей Молчанов установил мировой рекорд: 156 метров в нырянии в глубину с переменным весом

Российский фридайвер Алексей Молчанов установил мировой рекорд.

28 марта на острове Бонэйр в Карибском море Молчанов установил рекорд в дисциплине VWT (ныряние в глубину с переменным весом).

Он погрузился на глубину 156 метров в моноласте. Всего он провел 4 минуты и 27 секунд под водой. Рекорд зафиксирован по правилам Международной ассоциации фридайвинга (AIDA).

Молчанов побил рекорд фридайвера из Туниса Валиду Будхиафу, который держался с января 2021-го (150 м).

Алексей Молчанов – 24-кратный чемпион мира и многократный рекордсмен мира по фридайвингу.

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