Попов о санкциях Украины: «Ввели и ввели, ну и что? Я посмеялся, когда о них узнал, что теперь делать?»
Александр Попов высказался о попадании в санкционный список Украины.
Санкции предусматривают запрет въезда на Украину, блокировку активов, запрет вывода капиталов за пределы страны.
«Ввели против меня санкции на Украине и ввели, ну и что? Я посмеялся, когда о них узнал, что теперь делать?
Сложно комментировать, это идиотское решение», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию.
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