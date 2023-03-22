Попов о санкциях Украины: «Ввели и ввели, ну и что? Я посмеялся, когда о них узнал, что теперь делать?»

высказался о попадании в санкционный список Украины.

Санкции предусматривают запрет въезда на Украину, блокировку активов, запрет вывода капиталов за пределы страны.

«Ввели против меня санкции на Украине и ввели, ну и что? Я посмеялся, когда о них узнал, что теперь делать?

Сложно комментировать, это идиотское решение», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию.