Бронзовый призер Олимпиады-2020 в прыжках в воду Виктор Минибаев завершил карьеру

Теги прыжки в воду сборная России Виктор Минибаев Водные виды

Бронзовый призер Токио-2020 в прыжках в воду Виктор Минибаев объявил о завершении спортивной карьеры.

В Токио Минибаев взял медаль в синхронных прыжках с вышки. 

Помимо олимпийской бронзы, 31-летний спортсмен является семикратным чемпионом Европы и пятикратным призером чемпионатов мира.   «Виктор объявил об окончании карьеры на открытии Кубка России по прыжкам в воду, который стартовал сегодня в Пензе», – сообщили в пресс-службе Российской федерации прыжков в воду.

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1 комментарий

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Peter Parker
31 год мужику, а вы его все Минибаевым зовёте, он уже взрослый Бигбаев
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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