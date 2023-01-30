Бронзовый призер Олимпиады-2020 в прыжках в воду Виктор Минибаев завершил карьеру

Бронзовый призер Токио-2020 в прыжках в воду Виктор Минибаев объявил о завершении спортивной карьеры.

В Токио Минибаев взял медаль в синхронных прыжках с вышки.

Помимо олимпийской бронзы, 31-летний спортсмен является семикратным чемпионом Европы и пятикратным призером чемпионатов мира. «Виктор объявил об окончании карьеры на открытии Кубка России по прыжкам в воду, который стартовал сегодня в Пензе», – сообщили в пресс-службе Российской федерации прыжков в воду.