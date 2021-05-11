Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021. 15 мая. Все финалы дня

15 мая на чемпионате Европы по водным видам спорта-2021 в венгерском Будапеште пройдет 6-й соревновательный день. Спортсмены разыграют 3 комплекта медалей.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021

Будапешт, Венгрия

15 мая

Плавание на открытой воде

Командные соревнования, 5 км

Начало – 15.30

Сборная России: Анастасия Кирпичникова, Денис Адеев, Екатерина Сорокина, Кирилл Абросимов.

Прыжки в воду

Вышка, синхронные прыжки, мужчины

Начало – 18.00

Российские участники: Александр Бондарь – Виктор Минибаев

Трамплин, 3 м, женщины

Начало – 18.00 (предварительный раунд – с 13.00)

Российские участницы: Виталия Королева, Мария Полякова

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Расписание финалов чемпионата Европы по водным видам спорта-2021 в Будапеште