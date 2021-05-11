Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021. 15 мая. Все финалы дня

15 мая на чемпионате Европы по водным видам спорта-2021 в венгерском Будапеште пройдет 6-й соревновательный день. Спортсмены разыграют 3 комплекта медалей.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2021
Будапешт, Венгрия
15 мая
Плавание на открытой воде
Командные соревнования, 5 км
Начало – 15.30
Сборная России: Анастасия Кирпичникова, Денис Адеев, Екатерина Сорокина, Кирилл Абросимов.
Прыжки в воду
Вышка, синхронные прыжки, мужчины
Начало – 18.00
Российские участники: Александр Бондарь – Виктор Минибаев
Трамплин, 3 м, женщины
Начало – 18.00 (предварительный раунд – с 13.00)
Российские участницы: Виталия Королева, Мария Полякова
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Расписание финалов чемпионата Европы по водным видам спорта-2021 в Будапеште