Китайская пловчиха Ли Бинцзе установила мировой рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем

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Китайская пловчиха Ли Бинцзе установила на национальном чемпионате мировой рекорд на дистанции 400 м вольным стилем. Ее время в заплыве составило 3 минуты 51,30 секунды.

Предыдущий мировой рекорд, установленный австралийкой Ариарне Титмус в мае 2022 года, составлял 3 минуты 56,40 секунды. 

Ли Бинцзе – олимпийская чемпионка Токио-2020 в женской эстафете 4х200 м вольным стилем, а также бронзовый призер Игр-2020 на дистанции 400 м вольным стилем.

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