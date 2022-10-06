«Это хороший пример другим федерациям – избавиться от русофобии и вернуться к ценностям спорта». Сальников о допуске российских боксеров

Глаава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников оценил решение Международной ассоциации бокса (IBA) допустить российских спортсменов до соревнований.

Сообщалось, что спортсмены будут выступать под флагом страны. На данный момент IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев.

«Это хороший пример другим международным спортивным федерациям – избавиться от русофобии и вернуться к истинным ценностям спорта», – заявил Сальников.

Международная федерация бокса, которую возглавляет Умар Кремлев, допустила Россию к соревнованиям. Боксеры будут выступать под своим флагом