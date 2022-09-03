Владимир Сальников: «На «Игры Дружбы» могло приехать достаточное количество иностранных спортсменов. Но они боялись последствий»

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что иностранные пловцы не участвуют в открытых турнирах, которые проводятся в России, так как боятся последствий.
«Могу сказать, что к нам в Казань на «Игры Дружбы» могло приехать достаточное количество иностранных спортсменов, но они боялись конкретных последствий.
Они знали прекрасно площадку, бассейн и с удовольствием приехали бы.
Но совершенно непредсказуемы последствия по приезде со стороны прессы и даже со стороны федераций, которые потеряли свою независимость», – сказал Сальников.