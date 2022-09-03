Владимир Сальников: «Когда появились первые заметки о том, что трансгендеры стали выступать вместе с женщинами, весь спортивный мир содрогнулся»

Глава Всероссийской федерации плавания высказался об участии трансгендеров в женских соревнованиях по плаванию.

«Когда появились первые заметки о том, что трансгендеры, особенно те, кто перешел из мужского пола в женский, стали выступать вместе с женщинами, весь спортивный мир содрогнулся.

О Лии Томас я знаю только те подробности, которые публиковались в прессе. Знаю, что было возмущение у спортсменок, которые вынуждены с ней делить все, что было доступно только женской команде. Они возмущались тихо, боялись последствий, что их накажут, не дадут каких-то наград, грантов. Это невероятная история!

В FINA очень грамотно подошли к решению проблемы. Было созвано несколько экспертных групп: спортсменов, врачей и физиологов. Каждый выразил свою позицию, в результате были определены те параметры, по которым можно было делать выводы о том, появляется или не появляется преимущество в случае смены пола с мужского на женский.

Поэтому я считаю, что ограничения FINA были логичными и правильными с точки зрения научного обоснования», – сказал Сальников.

Спорт отторгает трансгендеров? Женщины против соревнований с «мужчинами» и давят на федерации