Олимпийский чемпион по плаванию Скулинг отстранен от соревнований после того, как признался в употреблении марихуаны

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Олимпийский чемпион по плаванию из Сингапура Джозеф Скулинг отстранен от соревнований после того, как признался в употреблении марихуаны во время отпуска. 

В настоящее время Скулинг проходит двухгодичную службу в армии. Спортсмен употреблял наркотики во время отпуска, который ему дали для участия в Играх Юго-Восточной Азии в Ханое.

Тест спортсмена на запрещенные вещества был отрицательным, но он сам признался в употреблении каннабиса.

Министерство обороны Сингапура отметило, что пловец будет привлечен к ответственности и лишен права на отпуск.

«Я поддался минутной слабости после того, как пережил очень тяжелый период в жизни», – сказал Скулинг, извинившись за то, что его действия причинили боль его близким и болельщикам. 

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