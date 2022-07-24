Малютин об «Играх дружбы»: «Конкуренция хорошая, есть с кем зарубиться. Но сложно завести себя на этих соревнованиях»

Российский пловец поделился впечатлениями от выступления на «Играх дружбы» в Казани, где он одержал победу на 200 м вольным стилем.

– В олимпийском сезоне больше было напряга, сейчас все те же самые борются, только Вани Гирева нет. А так никто не ушел, практически полный состав.

Конкуренция такая же, хорошая, есть с кем зарубиться, но вот этого напряга нет. Единственное – сложно завести себя на этих соревнованиях.

– На Спартакиаде получится лучше?

– Обычно в июле чемпионат мира, и мы уже заканчиваем эту часть сезона. Здесь сначала этот старт, потом Спартакиада, и нужно снова улучшать результат. Посмотрим, – сказал Малютин.