Колесников о Париже-2024: «Не думаю об этом. Все просто: если нас не допускают – это плохо, если допускают – очень хорошо»

Двукратный призер Токио-2020 по плаванию рассказал, что пока не думает о возможном непопадании на Олимпиаду в .

– Год прошел с Олимпийских игр. Оглядываясь назад, что можешь сказать себе прошлогоднему до старта Олимпиады?

– Сказал бы, что не нужно зацикливаться на том, что уже произошло. Это может сильно давить и ранить тебя в будущем, не дать развиваться дальше.

– Остались какие-то претензии к себе глобально после той Олимпиады?

– Да нет. У меня нет проблем с подготовкой, настроем на соревнования, глобальных ошибок, я считаю, не было.

Чуть лишние переживания перед стартом, может быть, заснул где-то на полчаса позже. Но это те мелочи, которые перекроет адреналин, когда выйдешь на старт.

– Недавно прозвучало, что у российских спортсменов может и не быть шанса отобраться на Игры. Думаешь об этом сейчас?

– Нет, я об этом не думаю. Когда придет время, когда будет решаться этот вопрос, тогда и буду думать.

Тут все просто. Если нас не допускают – это плохо. Если допускают – это очень хорошо. У меня есть работа, которую надо выполнить, есть свои цели на данный момент, вот об этом я и думаю.

Я должен работать над собой. В какой-то момент я много пропустил. Это было в 2018-м из-за проблем со здоровьем. В феврале переболел коронавирусом. Сейчас мне надо следить за здоровьем, чтобы провести хороший блок работы.

Буду стараться работать над собой, чтобы была возможность улучшить результат. Если не болеть – что, казалось бы, просто – можно улучшать, – сказал Колесников.