Владимир Сальников: «Вопрос участия россиян не поднимался на заседании бюро FINA. В этом году мы в их соревнованиях не участвуем»

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Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что на заседании бюро Международной федерации водных видов спорта (FINA) не поднимался вопрос участия россиян в международных соревнованиях. 

«Этот вопрос не поднимался, в этом году мы в соревнованиях FINA не участвуем. Вопрос по соревнованиям в России не поднимался тоже», – сказал Сальников, который является членом бюро FINA. 

23 марта FINA отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных стартах под эгидой организации до конца 2022 года. 

На данный момент чемпионат мира-2025 запланирован для проведения в Казани. 

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