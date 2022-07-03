Владимир Сальников: «Вопрос участия россиян не поднимался на заседании бюро FINA. В этом году мы в их соревнованиях не участвуем»

Глава Всероссийской федерации плавания сообщил, что на заседании бюро Международной федерации водных видов спорта ( ) не поднимался вопрос участия россиян в международных соревнованиях.

«Этот вопрос не поднимался, в этом году мы в соревнованиях FINA не участвуем. Вопрос по соревнованиям в России не поднимался тоже», – сказал Сальников, который является членом бюро FINA.

23 марта FINA отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных стартах под эгидой организации до конца 2022 года.

На данный момент чемпионат мира-2025 запланирован для проведения в Казани.