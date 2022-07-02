Малютин, Самусенко, Каменева и Суркова победили на открытом Кубке Беларуси по плаванию, другие результаты

В Бресте прошел четвертый день открытого Кубка Беларуси по плаванию, в котором участвуют российские спортсмены.
Плавание
Кубок Беларуси
Брест
Мужчины
50 м, брасс
1. Илья Шиманович (Беларусь) – 26,47
2. Андрей Николаев (Россия) – 26,93
3. Олег Костин (Россия) – 27,41
50 м, спина
1. Павел Самусенко (Россия) – 24,45.
2. Кивтор Стаселович (Беларусь) – 24,99
3. Максим Крепский (Беларусь) – 25,27
100 м, баттерфляй
1. Михаил Вековищев (Россия) – 52,26
2. Роман Шевляков (Россия) – 52,57
3. Григорий Пекарский (Беларусь) – 53,07
200 м, вольный стиль
1. Мартин Малютин (Россия) – 1.47,53
2. Михаил Довгалюк (Россия) – 1.48,05
3. Константин Курочкин (Беларусь) – 1.50,59
800 м, вольный стиль
1. Андрей Филипец (Россия) – 8.01,58
2. Константин Курочкин (Беларусь) – 8.14,32
3. Александр Андреев (Россия) – 8,19,54.
Женщины
50 м, брасс
1. Алина Змушко (Беларусь) – 30,97
2. Юлия Безносова (Россия) – 31,07
3. Ралина Гилязова (Россия) – 31,37
50 м, спина
1. Мария Каменева (Россия) – 27,74
2. Александра Курилкина (Россия) – 29,05
3. Полина Буртылева (Беларусь) – 29,89
100 м, баттерфляй
1. Арина Суркова (Россия) – 57,74
2. Анастасия Кулешова (Беларусь) – 58,47
3. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 59,52
200 м, вольный стиль
1. Виктория Старостина (Россия) – 2.00,84
2. Анастасия Саратова (Россия) – 2.01,88
3. Олеся Игнатович (Беларусь) – 2.06,41