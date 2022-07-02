Малютин, Самусенко, Каменева и Суркова победили на открытом Кубке Беларуси по плаванию, другие результаты

В Бресте прошел четвертый день открытого Кубка Беларуси по плаванию, в котором участвуют российские спортсмены.

Плавание

Кубок Беларуси

Брест

Мужчины

50 м, брасс

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 26,47

2. Андрей Николаев (Россия) – 26,93

3. Олег Костин (Россия) – 27,41

50 м, спина

1. Павел Самусенко (Россия) – 24,45.

2. Кивтор Стаселович (Беларусь) – 24,99

3. Максим Крепский (Беларусь) – 25,27

100 м, баттерфляй

1. Михаил Вековищев (Россия) – 52,26

2. Роман Шевляков (Россия) – 52,57

3. Григорий Пекарский (Беларусь) – 53,07

200 м, вольный стиль

1. Мартин Малютин (Россия) – 1.47,53

2. Михаил Довгалюк (Россия) – 1.48,05

3. Константин Курочкин (Беларусь) – 1.50,59

800 м, вольный стиль

1. Андрей Филипец (Россия) – 8.01,58

2. Константин Курочкин (Беларусь) – 8.14,32

3. Александр Андреев (Россия) – 8,19,54.

Женщины

50 м, брасс

1. Алина Змушко (Беларусь) – 30,97

2. Юлия Безносова (Россия) – 31,07

3. Ралина Гилязова (Россия) – 31,37

50 м, спина

1. Мария Каменева (Россия) – 27,74

2. Александра Курилкина (Россия) – 29,05

3. Полина Буртылева (Беларусь) – 29,89

100 м, баттерфляй

1. Арина Суркова (Россия) – 57,74

2. Анастасия Кулешова (Беларусь) – 58,47

3. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 59,52

200 м, вольный стиль

1. Виктория Старостина (Россия) – 2.00,84

2. Анастасия Саратова (Россия) – 2.01,88

3. Олеся Игнатович (Беларусь) – 2.06,41