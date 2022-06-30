Плавание. Кубок Беларуси. Самусенко, Костин, Старостина, Суркова одержали победы, другие результаты

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В Бресте прошел второй день открытого Кубка Беларуси по плаванию, в котором принимают участие российские спортсмены. 

Плавание

Кубок Беларуси

Брест

Мужчины

1500 м, вольный стиль

1. Андрей Филипец (Россия) – 15.25,44

2. Константин Курочкин (Беларусь)  – 15.51,87

3. Егор Канцер (Беларусь) – 16.11,16

100 м. спина

1. Павел Самусенко – 53,34

2. Николай Зуев (Россия) – 54,10

3. Виктор Стаселович (Беларусь) – 55,03

50 м, баттерфляй

1. Олег Костин (Россия) – 23,13

2. Григорий Пекарский (Беларусь) – 23,41

3. Арсений Боржаков (Беларусь) – 23,53

400 м, комплекс

1. Максим Ступин (Россия) – 4.19,18

2. Артем Воробьев (Россия) – 4.24,01

3. Константин Курочкин (Беларусь) – 4.30,45

Комбинированная эстафета 4x100 м

1. Россия (Павел Самусенко, Андрей Жилкин, Антон Чупков, Владислав Гринев) – 3.34,91

2. Беларусь – 3.38,51

3. Беларусь – 3.48,65

Женщины

400 м, вольный стиль

1. Виктория Старостина (Россия) – 4.19,19

2. Алеся Акинчиц (Беларусь) – 4.20,54

3. Алеся Игнатович (Беларусь) – 4.27,73

100 м, спина

1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 59,42

2. Анастасия Дуплинская (Россия) – 1,01,44

3. Влада Егги (Россия) – 1.02,51

50 м, баттерфляй

1. Арина Суркова (Россия) – 25,74

2. Анастасия Кулешова (Беларусь) – 25,96

3. Анита Грищенко (Россия) – 26,45

Эстафета 4x200 м

1. Россия (Дарья Трофимова, Влада Егги, Анастасия Саратова, Виктория Старостина) – 8.22,77

2. Беларусь – 8.35,69.

3. Беларусь – 8.47,74

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