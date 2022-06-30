Плавание. Кубок Беларуси. Самусенко, Костин, Старостина, Суркова одержали победы, другие результаты

В Бресте прошел второй день открытого Кубка Беларуси по плаванию, в котором принимают участие российские спортсмены.
Плавание
Кубок Беларуси
Брест
Мужчины
1500 м, вольный стиль
1. Андрей Филипец (Россия) – 15.25,44
2. Константин Курочкин (Беларусь) – 15.51,87
3. Егор Канцер (Беларусь) – 16.11,16
100 м. спина
1. Павел Самусенко – 53,34
2. Николай Зуев (Россия) – 54,10
3. Виктор Стаселович (Беларусь) – 55,03
50 м, баттерфляй
1. Олег Костин (Россия) – 23,13
2. Григорий Пекарский (Беларусь) – 23,41
3. Арсений Боржаков (Беларусь) – 23,53
400 м, комплекс
1. Максим Ступин (Россия) – 4.19,18
2. Артем Воробьев (Россия) – 4.24,01
3. Константин Курочкин (Беларусь) – 4.30,45
Комбинированная эстафета 4x100 м
1. Россия (Павел Самусенко, Андрей Жилкин, Антон Чупков, Владислав Гринев) – 3.34,91
2. Беларусь – 3.38,51
3. Беларусь – 3.48,65
Женщины
400 м, вольный стиль
1. Виктория Старостина (Россия) – 4.19,19
2. Алеся Акинчиц (Беларусь) – 4.20,54
3. Алеся Игнатович (Беларусь) – 4.27,73
100 м, спина
1. Анастасия Шкурдай (Беларусь) – 59,42
2. Анастасия Дуплинская (Россия) – 1,01,44
3. Влада Егги (Россия) – 1.02,51
50 м, баттерфляй
1. Арина Суркова (Россия) – 25,74
2. Анастасия Кулешова (Беларусь) – 25,96
3. Анита Грищенко (Россия) – 26,45
Эстафета 4x200 м
1. Россия (Дарья Трофимова, Влада Егги, Анастасия Саратова, Виктория Старостина) – 8.22,77
2. Беларусь – 8.35,69.
3. Беларусь – 8.47,74