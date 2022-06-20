Роднина о планах FINA создать категорию для трансгендеров в плавании: «А почему нет? Они могут заниматься и выступать. Только не понимаю, с кем они будут тренироваться»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила планы Международной федерации плавания (FINA) создать открытую соревновательную категорию для трансгендеров.

«А почему нет? Я считаю, что у нас половина игр Олимпиады надуманны. Они могут заниматься и выступать.

Я только не понимаю: а с кем они будут тренироваться? С мужчинами? Переделанные мужчины будут соревноваться с женщинами? Ну, это несправедливо, конечно.

Занимаюсь я, например, плаванием. Плаваю по несколько часов в день, а потом приходит оно и говорит, что будет со мной плавать. И все мои годы работы пошли насмарку», – сказала Роднина.

Международная федерация плавания ужесточила правила участия трансгендеров в соревнованиях и объявила о создании открытой категории для них

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