Синхронное плавание. Чемпионат мира-2022. Минисини и Руджерио, Томока Сато и Йотаро Сато выступят с техническими программами

Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште будут разыграны медали в технической программе у смешанных дуэтов в синхронном плавании.

Будапешт, Венгрия

Синхронное плавание

Смешанные дуэты

Техническая программа

Начало - 15:00 по московскому времени

Положение после квалификации

1. Джорджио Минисини – Лукреция Руджерио (Италия) – 88,5734

2. Томока Сато – Йотаро Сато (Япония) – 85,8086

3. Ши Хаоюй – Чжан Ияо (Китай) – 84,8232

4. Эмма Гарсиа – Пау Рибес (Испания) – 84,3709

5. Клаудиа Колетти – Кеннет Годе (США) – 82,0709

6. Дженнифер Церкера Хатиушка – Густаво Санчес (Колумбия) – 78,5003

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште