Синхронное плавание. Чемпионат мира-2022. Минисини и Руджерио, Томока Сато и Йотаро Сато выступят с техническими программами

Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште будут разыграны медали в технической программе у смешанных дуэтов в синхронном плавании.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Синхронное плавание
Смешанные дуэты
Техническая программа
Начало - 15:00 по московскому времени
Положение после квалификации
1. Джорджио Минисини – Лукреция Руджерио (Италия) – 88,5734
2. Томока Сато – Йотаро Сато (Япония) – 85,8086
3. Ши Хаоюй – Чжан Ияо (Китай) – 84,8232
4. Эмма Гарсиа – Пау Рибес (Испания) – 84,3709
5. Клаудиа Колетти – Кеннет Годе (США) – 82,0709
6. Дженнифер Церкера Хатиушка – Густаво Санчес (Колумбия) – 78,5003
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште