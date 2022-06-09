Светлана Колесниченко: «До Олимпиады-2024 работаем, никаких мыслей нет противоположных. Смену гражданства не рассматриваю»

Теги синхронное плавание Светлана Колесниченко сборная России (синхронное плавание) Водные виды

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко рассказала о планах на дальнейшую карьеру. 

«Планирую продолжить тренировки. До Олимпиады 2024 года работаем, никаких мыслей нет противоположных. Я позитивно мыслю по этому поводу.

У нас много работы, есть варианты выступать на российских стартах. Хоть мы и редко принимаем в них участие, но тем самым мы можем популяризировать вид спорта. Показать детям пример и дать стимул.

Смену гражданства я не рассматриваю. Буду плавать до 2024 года, а как сложится ситуация – это зависит не от нас.

Мы честно работаем, я люблю свое дело. Буду ждать, надеяться и верить.

По вопросу смены гражданства я не могу никого судить. Это личное дело каждого в данной ситуации», – сказала Колесниченко.

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