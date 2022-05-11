Татьяна Данченко: «Ближайшая задача – поставить новые программы. Если будет возможность поехать на ЧМ, будем готовить премьерный показ к нему»

Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала о мотивации спортсменок на следующий сезон.

– Год назад, когда мы обсуждали ситуацию с пандемией, вы сказали: «Сколь бы сильный стресс не сваливался на голову, я сразу чисто по-мужски отсекаю эмоции и включаю голову». Сейчас в вашем сознании тоже существует запасной план действий?

– Меня часто спрашивают про мотивацию – где мы ее находим, а мне кажется, что спортсмена высокого уровня бессмысленно мотивировать, если такой цели нет в его собственном сознании.

У меня сейчас тренируются две взрослые спортсменки – и . И если первая выступала в Рио-де-Жанейро и Токио, то в карьере второй Олимпийских игр пока еще не было.

На мой взгляд, основное, что сейчас должно быть сделано, чтобы не потерять спортсменов, – это продолжать платить им за их работу, премировать за какие-то достижения и результаты, чтобы они понимали, что их работа нужна кому-то, кроме них самих.

В этом плане нам сейчас очень помогают московские и федеральные спортивные власти. Ну а моя задача как тренера — позаботиться о том, чтобы у нас существовали планы и стратегии на все случаи развития ситуации.

– Иначе говоря, такие планы уже составлены?

– Пока ближайшая задача – поставить новые программы к следующему сезону.

– Какая-то сверхзадача при этом существует? В плане новаторских идей, новых элементов? Все-таки времени у вас в этом сезоне образовалось больше, чем обычно.

– По времени мы и раньше были не слишком ограничены, тем более что обычно ставим программы очень быстро. Другой вопрос, к каким именно соревнованиям их предстоит готовить?

Если у нас будет возможность поехать на следующий чемпионат мира в Фукуоку, значит, будем готовить премьерный показ к нему. Плюс со следующего сезона войдут в действие новые правила, а это тоже нужно учитывать при постановках.

Сверхзадача заключается в том, чтобы извлечь из новых правил абсолютный максимум. Показать максимально возможную сложность и минимальное количество ошибок. Планов очень много, на самом деле. И мы готовы адаптировать их к абсолютно любой жизненной ситуации, – сказала Данченко.