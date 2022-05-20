Светлана Колесниченко: «Мыслей о завершении карьеры не было. Все тренеры и спортсмены в нашей команде максимально мотивированы»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко заявила, что не планирует завершать карьеру до Олимпиады-2024.
«Мыслей о завершении карьеры не было. Я люблю свое дело и ставлю перед собой новые цели. До Парижа завершать карьеру не планирую.
У нас впереди много работы. Думаю, что все будет хорошо. Все, что не убивает, делает нас сильнее.
Все тренеры и спортсмены в нашей команде максимально мотивированы. У всех есть задачи, и не нужно никого заставлять трудиться и работать», – отметила Колесниченко.