Светлана Колесниченко: «Мыслей о завершении карьеры не было. Все тренеры и спортсмены в нашей команде максимально мотивированы»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию заявила, что не планирует завершать карьеру до Олимпиады-2024.

«Мыслей о завершении карьеры не было. Я люблю свое дело и ставлю перед собой новые цели. До Парижа завершать карьеру не планирую.

У нас впереди много работы. Думаю, что все будет хорошо. Все, что не убивает, делает нас сильнее.

Все тренеры и спортсмены в нашей команде максимально мотивированы. У всех есть задачи, и не нужно никого заставлять трудиться и работать», – отметила Колесниченко.