Светлана Колесниченко: «Мыслей о завершении карьеры не было. Все тренеры и спортсмены в нашей команде максимально мотивированы»

Теги синхронное плавание Париж-2024 Светлана Колесниченко сборная России (синхронное плавание) Водные виды

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко заявила, что не планирует завершать карьеру до Олимпиады-2024. 

«Мыслей о завершении карьеры не было. Я люблю свое дело и ставлю перед собой новые цели. До Парижа завершать карьеру не планирую.

У нас впереди много работы. Думаю, что все будет хорошо. Все, что не убивает, делает нас сильнее.

Все тренеры и спортсмены в нашей команде максимально мотивированы. У всех есть задачи, и не нужно никого заставлять трудиться и работать», – отметила Колесниченко. 

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