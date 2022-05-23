Австралийский пловец Стаблети-Кук побил мировой рекорд Чупкова на 200 м брассом

Австралийский пловец Зак Стабблети-Кук на национальном чемпионате в Аделаиде установил мировой рекорд на дистанции 200 м брассом.

Стабблети-Кук преодолел дистанцию за 2 минуты 5,95 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал россиянину (2.06,12) и был установлен на ЧМ-2019 в Южной Корее.

Стабблети-Кук – олимпийский чемпион Токио-2020 на дистанции 200 м брассом. Тогда он установил олимпийский рекорд (2.06,38).

«Успешный сезон для пловца – это 100 тысяч долларов». У нас есть чемпион мира, у которого уникальный стиль под водой